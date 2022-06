Can 2022 féminine de football : Le message fort de Matar Bâ aux Lionnes

Le ministre des Sports, Matar Bâ, a remis, ce jeudi, le drapeau national aux Lionnes du football, en perspective de la Can féminine 2022. Une compétition prévue du 2 au 23 juillet au Maroc. Le patron du sport sénégalais a lancé un message fort aux partenaires de Safiatou Sagna, capitaine de l’équipe nationale.





‘’En allant au Maroc, vous portez, sur vos épaules, la lourde responsabilité, mais aussi l’insigne honneur de défendre les couleurs nationales du Sénégal’’, a, d’emblée, lancé Matar Bâ.





Le ministre des Sports de poursuivre : ‘’Ayez conscience que vous participez à cette Coupe d’Afrique des nations de football féminin dans un contexte de triomphe de notre sélection nationale masculine à la dernière Coupe d’Afrique des nations de football Cameroun-2021.’’





Il ajoute : ‘’Ayez conscience aussi que vous y aller dans un contexte de qualification de la même équipe nationale à la prochaine édition de la Coupe du monde de football prévue au Qatar en novembre 2022.’’





Selon le ministre des Sports, cette cérémonie marque une étape importante dans la grande marche du football sénégalais. Cependant, au-delà du drapeau national, il est convaincu de fêter la femme sénégalaise dans toute sa grandeur.