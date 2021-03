CAN 2022 : La Gambie et le Gabon qualifiés

Les équipes de la Gambie et du Gabon se sont qualifiées à la CAN 2022 après avoir battu respectivement celles de l’Angola (1-0) et de la République démocratique du Congo (3-0).



Avec sept points chacune, avant cette 5-ème journée, les deux équipes comptent désormais 10 points et ne peuvent être rejoints par la RDC (6 points) à une journée de la fin des éliminatoires.

Si pour les Panthères du Gabon, c’est un retour à la CAN après avoir raté l’édition précédente, c’est une première pour la Gambie.

Le football gambien qui avait fait son retour à la CAN U20 après un passage à vide datant de 2007, valide la bonne santé de son football à travers cette qualification historique.

L’unique but gambien a été marqué par l’attaquant Assan Cesay, un ancien du Casa Sports et de Niary Tally qui évolue depuis en Suisse.

Avant la Gambie, les Comores avaient aussi validé leur première qualification historique.

Avec ces deux sélections, cela fait neuf pays déjà qualifiés avec le Cameroun (pays hôte), le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée.

Depuis l’édition 2019, la CAN se joue avec 24 nations.

Les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022 débutées ce jeudi, prendront fin le 31 mars prochain.