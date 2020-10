CAN 2022 : Quels sont les adversaires directs des Lions de la Téranga ?

Initialement prévue pour se tenir en 2021, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aura lieu finalement en 2022, mais toujours au Cameroun. Lancées depuis novembre 2019, les éliminatoires devant aboutir à cette phase finale, sont toujours en cours et reprendront en novembre prochain pour le compte des 3è et 4è journée. Avant la fin desdites éliminatoires, on peut déjà se pencher sur les probables bourreaux de l’équipe sénégalaise (finaliste de la dernière édition), qui peuvent l’empêcher de soulever au moins pour une fois le précieux sésame tant convoité par toutes nations africaines.La dernière défaite de l’Algérie remonte en 2018 (16 octobre) à Cotonou au Bénin lors de la 4è journée des éliminatoires de la Coupe D’Afrique des Nation (CAN) Egypte 2019 qu’elle finira par remporter face au Sénégal. Depuis cette courte défaite 1-0 face à Sessi d’Almeida et ses coéquipiers, l’Algérie n’a plus perdu jusqu’à maintenant et reste sur une impressionnante série de 19 matchs sans défaite. Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs ne se cache d’ailleurs pas pour dévoiler les ambitions de son équipe. Il vise un troisième sacre pour l’Algérie et le deuxième d’affilée. L’ancien défenseur du PSG est même allé loin. Il veut conquérir le monde. C’est donc le Mondial qui est dans le viseur de l’actuel champion d’Afrique. Une compétition qui est aussi aimée que le casino online . La première formation dont devrait donc se méfier le Sénégal est sans aucun doute l’Algérie, d’autant plus que Aliou Cissé et ses poulains restent sur deux défaites d’affilée face à leurs homologues de l’Algérie. Deux revers subis, qui plus est en phase finale de la dernière CAN dont une en finale.Eliminés en huitième de finale de sa CAN en 2019 face à une étonnante formation sud-africaine, les Pharaons d’Egypte auront à cœur de prouver que c’était un accident de parcours, un faux pas vite oublié. Malgré un début d’éliminatoires de CAN très moyens avec deux matchs nuls dans le groupe G en compagnie du Kenya, du Togo et des Iles Comores, l’Egypte va faire le forcing pour se retrouver du côté de Douala en 2022. Il faudra alors compter sur Mohamed Salah et ses partenaires de la sélection nationale pour ne plus commettre les mêmes erreurs que la dernière fois. Les Pharaons reviendront en force pour enfin s’adjuger une couronne qui leur a échappés 3 ans plus tôt à domicile. L’un des adversaires à redouter par les Lions de la Teranga est aussi l’Egypte.Plusieurs fois vainqueurs de la CAN, dont le dernier en date est celui remporté en 2017 au Gabon, les Lions Indomptables du Cameroun n’ont jamais fait ce plaisir à leur peuple à domicile. La seule fois où le Cameroun a organisé le tournoi, c’était en 1972, et le vainqueur a été le Congo. Le Cameroun a terminé le tournoi à la troisième place en battant la RD Congo, anciennement appelé Zaïre. Pour la seconde fois de son histoire, le Cameroun aura l’occasion de soulever ce trophée tant prisé à domicile, et il ne va pas se priver de ce plaisir. Eh oui, le Cameroun sera aussi une barrière pour le Sénégal.Un peu comme l’Egypte, le Maroc a une revanche à prendre sur elle-même. Après avoir mis du temps à se remettre de son élimination en huitième de finale de la dernière CAN face au Bénin, le Maroc a lancé son éliminatoire lors de la deuxième journée face au Burundi par un retentissant 3-0 à domicile. Avec 4 points, les Lions de l’Atlas ont pris les rênes du groupe et seront bien présents en terre camerounaise, sauf cataclysme. A la recherche d’un sacre depuis celui de 1976 en Ethiopie, le Maroc à soif d’une autre consécration. Avec cette génération de footballeurs dirigée par Vahid Halilhodzic, c’est un nouveau vent qui souffle sur le football du royaume Chérifien. Cette équipe est aussi un vrai client pour le Sénégal.Très souvent 3è que champion d’Afrique, le Nigeria sera aussi un obstacle pour les Lions de la Teranga. Victorieux de l’édition de 2013, les Super Eagles nourrissent bien d’ambition. Avec Gernot Rohr à la baguette, tout peut arriver à tout moment. Les Lions de la Teranga ont intérêt à se méfier d’une équipe nigériane qui est très souvent imprévisible avec des hauts et des bas. Dans ces beaux jours, le Nigeria est capable de créer de très forte sensation.