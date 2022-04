[Video] CAN 2023 / Steve Mounié, attaquant du Bénin : « On sait à quel point l'équipe du Sénégal est talentueuse »

Steve Mounié, attaquant du Bénin

L’international béninois, évoluant à Brest (élite française), s’est dit heureux de pouvoir jouer dans le nouveau stade du Sénégal, admettant toutefois qu’il sera difficile de prendre des points aux Lions, champions d’Afrique en titre, un de leurs adversaires lors des éliminatoires de la Can 2023.





«On est tombé dans un groupe homogène, face au champion d’Afrique en titre, ce qui ne va pas être une mince affaire. On sait à quel point leur équipe est talentueuse, pour leur prendre des points, ça ne va pas être facile», », a déclaré l’attaquant des Écureuils.





" Le Mozambique et le Rwanda, deux nations que je ne connais pas "





«J’ose espérer que ces deux nations produisent du beau football, ce ne sera pas simple, mais ça va être de beaux matchs, d’aller jouer au Mozambique et au Rwanda. On sait à quel point il est important de ne pas se démobiliser en cours de route même si on pense qu’on est sur les bons rails», ajoute-t-il.





Pour lui, il faut essayer d’avoir la qualification le plus rapidement possible.





«C’est un groupe où il va falloir faire attention, être vigilant car le Mozambique et le Rwanda ne doivent pas être sous-estimés».

Pour rappel, le Bénin démarre les éliminatoires de la Can à Diamniadio contre le Sénégal qui jouera son deuxième match contre le Rwanda à Kigali.