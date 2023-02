CAN-2023 U20 : Belle entame du Sénégal

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a démarré la Can U-20 Égypte-2023 par une victoire. Les Lionceaux ont battu les Flying Eagles du Nigeria 1 but à 0. C'est l'attaquant Souleymane Faye qui a marqué le but de la victoire, à la 40e mn.