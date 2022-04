CAN 2023 : VERS UN REPORT DE LA COMPÉTITION ?

Alors que la CAN 2023 devait se dérouler dans la foulée de la Coupe du monde, cette dernière pourrait être reportée.



Vers un report de la CAN ? Selon les informations de Sport News Africa, l'hypothèse prendrait forme. Censée débuter le 23 juin 2023, les représentants de la CAF auraient entamé des discussions pour reporter l'événement. Une réunion aurait eu lieu à Doha en marge du tirage au sort du Mondial, "réunion à l'initiative de nations qualifiées pour le Mondial 2022, qui ont expressément fait la demande dans le sens du report des éliminatoires".





En effet, certains matchs de ces éliminatoires sont prévus en juin et septembre (4 en juin, 2 en septembre). Or, les nations qualifiées pour le Mondial aimerait profiter de ces plages internationales pour se préparer au rendez-vous qatari. Pire, la Tunisie aurait menacé de boycotter la CAN 2023 si la CAF ne changeait pas son calendrier.





Trois solutions seraient ainsi examinées : garder les choses en l'état, un report de la CAN en janvier 2024 (mais cela entraînerait un nouveau bras de fer avec les clubs européens), ou alors "une solution mixte avec un bouclage des éliminatoires au mois de mars 2023, ce qui laisserait la compétition pour le mois de juin 2023". Reste à savoir ce qui sera finalement décidé.

Pour résumer

Alors que la CAN 2023 devait se dérouler dans la foulée de la Coupe du monde, cette dernière pourrait être reportée. En effet, les nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde voudrait profiter des mois de juin et septembre pour se préparer à l'événement.