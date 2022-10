CAN 2025 : La CAF annonce la réouverture de l’appel d’offre pour l’organisation de la compétition

La CAF annonce la réouverture de l’appel d’offre pour la Can

Qui pour suppléer la Guinée ? La question reste entière à deux ans de l’échéance suite au retrait de la compétition au pays de Mamadou Doumbouya en ce début du mois d’octobre par la confédération Africaine de Football (CAF). Mais l’instance dirigeante du football africain ne compte pas rester les bras croisés et s’active, d’ores et déjà, à trouver un remplaçant. Ainsi, l’institution a rouvert, ce mercredi, un processus d’appel d’offres pour l’organisation de la CAN 2025.





« Les Associations Membres ont reçu ce jour une invitation à manifester leur intérêt à accueillir la CAN 2025, ainsi que les détails du processus de sélection du ou des pays hôtes », lit-on dans le communiqué publié sur le site de la CAF.





Un calendrier du processus de candidature de cette compétition a été publié. Il s’articule comme suit :





- 11 novembre 2022 : Date limite de soumission du formulaire de déclaration d'intérêt





- 16 novembre 2022 : Date limite pour l'envoi par la CAF des documents de candidature aux associations membres ayant manifesté leur intérêt.





- 16 décembre 2022 : Date limite de soumission de l'offre finale pour les associations membres, comprenant tous les documents de candidature et d'organisation (accord d'organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales).





- 05-25 janvier 2023 : Visites d'inspection