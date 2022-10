Can Beach Soccer 2022 : Le Sénégal bat l'Égypte et se qualifie en demi-finales

Le Sénégal bat l'Égypte et se qualifie en demi-finales

La rencontre entre le Sénégal et l'Égypte, comptant pour la 2e journée de la poule B de la Can de Beach Soccer qui se tient au Mozambique, était, sans doute, le choc du groupe. Et elle a tenu toutes ses promesses, avec de rudes duels qui se sont terminés, au finish, par la victoire des Lions sur la marque de 6-4.





Après son succès étincelant hier, face à l'Ouganda, les hommes de Mamadou Diallo enregistrent leur deuxième victoire. Ils sont actuellement leaders de leur poule et se qualifient en demi-finales.