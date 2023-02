CAN, BEACH SOCCER, CHAN : Le Sénégal en route pour le Grand Chelem

Le samedi 4 février, le Sénégal affrontera l'Algérie en finale du Chan-2022. Auteur d'un beau parcours en phase de poules, les "Lions" ont décroché, mardi dernier, leur ticket pour la finale, en battant Madagascar (1-0). Avec cette belle victoire, le Sénégal s’offre une qualification historique.





En effet, après la CAN-2021 gagnée au Cameroun et la Coupe d'Afrique de Beach Soccer remportée au Mozambique, le Sénégal se qualifie pour une 3e finale continentale.





Ces performances exceptionnelles confirment la belle santé du football sénégalais qui est en train de récolter les fruits d’un long travail. Et après le succès de la bande à Sadio Mané au Cameroun où les Lions ont remporté la CAN devant l’Égypte et le 7e titre des Lions du Beach Soccer au mois d’octobre 2022 au Mozambique, Cheikh Oumar Ndiaye et ses jeunes partenaires ont une belle occasion de faire entrer le Sénégal un peu plus dans l’histoire du football africain.