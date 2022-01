Can Cameroun-2021 : Les images de la première séance d’entraînement des Lions à Bafoussam

Arrivés hier soir à leur Qg de Bafoussam, les Lions du Sénégal n’ont pas perdu de temps pour se mettre dans le bain, à travers une première séance d’entraînement. Il s’agit d’une séance de réveil musculaire avec un groupe réduit à 19 joueurs, au terrain du Tagidor Hôtel de Bangou où ils logent.





Jusqu’à ce jeudi matin, neuf Lions manquaient à l’appel dont huit pour raison de Covid-19. Il s’agit de : Alfred Gomis, Saliou Ciss, Nampalys Mendy, Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Moustapha Name, Boulaye Dia, Bamba Dieng et Mame Baba Thiam. Et un autre, en l’occurrence Boulaye Dia, pour cause d’intoxication alimentaire.





A signaler que l’attaquant de Villareal Boulaye Dia et le milieu de terrain de Paris FC Moustapha Name ont rejoint leurs coéquipiers à Bafoussam, cet après-midi.