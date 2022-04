CAN Côte d’Ivoire 2023 : La CAF installe un bureau satellite à Abidjan

Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a inauguré ce mardi 4 avril 2022 le bureau satellite de la CAF en Côte d’Ivoire dans le sillage des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, nous informe le site de la grand instance.



C’est la deuxième fois que la CAF ouvre un bureau satellite dans le pays hôte de la CAN pour assurer une meilleure coordination entre la CAF, le Comité d’organisation local et le gouvernement – le premier étant celui de Yaoundé avant la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021.



Le Dr Motsepe était accompagné par le ministre ivoirien des sports, M. Paulin Claude Danho, le maire de la ville d’Abidjan, M. Jean-Marc Yace, le président du comité d’organisation local, M. Albert François Amichia, la présidente du comité de normalisation de la FIF, Mme Mariam Dao Gabala, le conseiller spécial du président de la CAF, M. Jacques Anouma et le secrétaire général de la CAF, M. Veron Mosengo-Omba.