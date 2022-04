CAN : Massata Diack milite pour une co-organisation Sénégal-Guinée

En 1992, le Sénégal organisait pour la première fois de son histoire une coupe d’Afrique des nations. Cette édition qui avait vu les éléphants de la Côte d’Ivoire la remporter a été la seule fois que le pays organisait une compétition senior en football.





30 ans après cette organisation, avec le premier titre continental remporté par les hommes d’Aliou Cissé et la sortie de terre du stade Me Abdoulaye Wade, l’idée d’organiser, à nouveau, cette grande messe du football africain bouillonne dans l’esprit des autorités sénégalaises.





Pour Massata Diack, seule une organisation conjointe du Sénégal avec l’un de ses voisins pourrait concrétiser cette ambition. ’’Je suggère qu’on pense à une co-organisation avec la Guinée. On aura l’occasion de se partager les tâches et les infrastructures qui sont très lourdes avec cette ouverture de la CAN à 24 pays et pour la Guinée, c’est en 2025’’, a-t-il déclaré à l’APS.





Il poursuit : "Politiquement, à mon avis, il serait difficile pour la Confédération africaine de football (CAN) d’accorder une organisation de la CAN dans les 10 ans à venir à un pays de la zone ouest-africaine et francophone’’.