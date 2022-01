Can-Situation Covid dans la Tanière : Tous les tests sont revenus négatifs

Aucun cas de covid-19 dans la Taniere des Lions du Senegal

Bonne nouvelle pour la tanière ! Aucun cas de covid n’a été signalé, ce dimanche chez les lions de la Téranga et les membres du staff. D’après le communiqué de la fédération Sénégalaise de Football (FSF), « à la suite des tests PCR obligatoires faits ce dimanche 16 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Malawi vs Sénégal et comptant pour la troisième journée du groupe B de la Can TotalEnergies Cameroun 2021, les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs », renseigne le document signé Victor Seh Cisse, secrétaire Général de la FSF, depuis Bafoussam. Les camarades de Sadio Mané vont jouer leur troisième match de poule, ce mardi 18 janvier à 17h contre le Malawi.