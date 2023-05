Can U 17: Le Sénégal en finale, l’histoire en marche

Après les sacres des seniors à la Can 2022, de l'équipe locale au Chan et la Can Junior, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s'est qualifiée pour la finale de la Can de la catégorie en battant en demi-finale le Burkina Faso aux tirs au but (5tab4)1-1. C'est Abdou Aziz Fall qui a ouvert le score à la 16ème minute pour le Sénégal.





Au debut de la seconde période, le Sénégal avait l'opportunité de faire le break par Amara Diouf. Mais l'actuel meilleur buteur de la compétition (5 buts) a raté son penalty (51).





Dans les dix dernières minutes, le Burkina Faso réussit à égaliser par Ouedraogo(83).