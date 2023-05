CAN U17 : l'entraîneur du Maroc prévient le Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations U17 va connaître son épilogue le vendredi 19 mai prochain à l’issue de la finale qui opposera le Sénégal au Maroc. Après la victoire de son équipe en demi-finales contre les Maliens, le coach marocain Saeed Chiba a tout de suite lancé les hostilités pour le dernier match de la compétition. Il prévient que le Maroc ne viendra pas prendre la médaille d’argent en finale.











« Notre ambition grandit et nous allons chercher le titre »





« Nous allons commencer à nous préparer pour affronter l’équipe nationale sénégalaise en finale, et nous allons préparer les joueurs à tous les niveaux. Notre ambition grandit et nous allons chercher le titre », a déclaré le technicien. Les Lionceaux sénégalais savent désormais à quoi s’en tenir.









Saeed Chiba compte profiter des 4 jours de repos pour préparer sérieusement la finale afin de décrocher le graal. A l’heure actuelle, aucune des deux équipes ne part favorite. Le Maroc et le Sénégal ont eu recours aux tirs au but pour se défaire respectivement du Mali et du Burkina Faso en demi-finales. Malheur aux vaincus vendredi prochain.