CAN U17 : La Sierra Leone éliminée

L’équipe de la Sierra Leone U17 a été éliminée, dimanche, de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à l’occasion du tournoi de qualification de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) qui se déroule actuellement à Thiès (ouest du Sénégal).Battue déjà, 1-0, vendredi par la Guinée Bissau, l’équipe sierra-léonaise a concédé sa deuxième défaite, 5-0, face à celle du Mali dans la poule B.Dans cette même poule, le Mali et la Guinée Bissau sont assurés de terminer aux deux premières places et de jouer ainsi les demi-finales du tournoi.En deuxième heure, dans le même stade Lat Dior de Thiès, la Mauritanie sera opposée à la Gambie, battue, 2-4, par le Sénégal, vendredi lors de la première journée dans la poule A.Les deux meilleures équipes de chaque poule joueront les demi-finales du tournoi de qualification dont la finale est prévue le 13 février.Les deux finalistes vont représenter la zone ouest A à la phase finale de la CAN prévue en mars au Maroc.