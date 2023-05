Can U17 : les aveux du coach sud-africain après la cinglante défaite face au Sénégal

Et pourtant, le match se jouait au stade Nelson Mandela d’Alger. Il faut croire que l’esprit de « Madiba » n’a pas préservé l’Afrique du Sud du naufrage collectif face au Sénégal hier mercredi en quarts de finale de la CAN U17. « Les Amajimbos » ont bu le calice jusqu’à lie. Les buts ont commencé par pleuvoir à 36ème minute de jeu lorsque le défenseur Waylon Renecke a glissé le ballon dans ses propres filets suite à un dégagement raté.

S’en suivra un autre but contre son camp du capitaine sud-africain Benjamin Wallis. Les jeunes Sénégalais vont par la suite inscrire trois autres buts. Une victoire claire et sans bavure qui a fortement déçu l'entraîneur sud-africain Duncan Crowie.

« Ils étaient plus forts »

Cependant, il avoue la supériorité de l’adversaire. « Nous nous sommes heurtés à une très bonne équipe, nous savions que nous affronterons une bonne équipe. Nous savions exactement ce qui allait se passer. Ils ont de très bons ailiers. Très dangereux sur les centres, et c’est comme ça qu’ils ont marqué leurs buts. Nous savions tout à ce sujet mais nous n’avons pas pu les arrêter. Et c’est la partie la plus décevante. Je ne sais pas si le problème était la condition physique ou la force du Sénégal et la vitesse de ses joueurs. Ils étaient plus forts et plus rapides que nous, l’équipe sénégalaise est excellente » a-t-il déclaré.

Malgré la déception, le coach a préféré tenir un discours positif à ses poulains. Il leur a dit que le plus important était d’apprendre. Le technicien est allé même chercher une déclaration de Nelson Mandela pour les réconforter : « Nous sommes tous déçus, mais comme l’a dit Nelson Mandela, il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend ».