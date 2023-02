CAN U20 2017 : les anciens coéquipiers de Krépin Diatta réclament à la Fédération des primes

Des joueurs et un membre de l’encadrement de la sélection U20 ayant pris part à la compétition affirment que la Fédération sénégalaise de football (FSF) leur doit des primes pour la CAN 2017 de la catégorie organisée en Zambie. D’après L’Observateur, alerté par un appel anonyme, les montants dus se chiffrent à quatre millions de francs CFA par joueur.



Deux joueurs, contactés par le journal, ont confirmé l’information. Ils ont précisé que le cumul des primes des Lionceaux pour le tournoi était de 5 millions. «Avant qu’on parte pour la (CAN), l’entraîneur Joseph Koto, paix à son âme, et son adjoint, Sidath Sarr, sont partis rencontrer Abdoulaye Sow, Mayacine Mar et Me Augustin Senghor. Ils ont discuté de la question des primes», rembobine l’un d’entre eux.



Principe retenu : 1 million par succès. Les U20 enregistrent un nul pour leur première sortie. La source de L’Observateur rapporte que Abdoulaye Sow, sans doute pour les motiver, promet qu’ils toucheront la prime de victoire s’ils s’imposent lors de leur deux matchs suivants.



Les hommes de Koto s’imposent contre le Cameroun et l’Afrique du Sud. «Ce qui fait trois millions pour le premier tour, additionne le témoin du journal. Quand nous avons atteint la finale, la prime est passée à 5 millions de CFA. Sauf qu’après la CAN, on ne savait pas qui du ministère des Sports ou de la Fédération devait payer cette prime.»



Arrive le Mondial U20 la même année. Les Lionceaux, qualifiés, réclament les primes de la CAN qui n’étaient toujours pas payées. Ne voyant rien venir, ils menacent de bouder le premier match. «Pour calmer le jeu, rappelle la même source, la Fédération a donné à chaque joueur et membre de l’encadrement un million de CFA. L’équipe s’est arrêtée en huitième de finale. La fédération a payé toutes les primes du Mondial. Donc les primes dont il s’agit, ce sont celles de la CAN en Zambie.»



Dans cette sélection, il y avait des joueurs comme Krépin Diatta et Ibrahima Niane. Un des joueurs qui s’est confié à L’Observateur croit savoir que ces derniers, devenus professionnels à l'étranger, contrairement à leurs anciens coéquipiers restés au pays, n’ont plus besoin des primes en question.



Le président de la Fédération assure que l’instance ne doit rien aux U20 ayant pris part à la CAN 2017. «Tout ce à quoi la FSF s’était engagée lors de cette campagne, la FSF l’a réglé. Nous ne devons rien à personne», assure le patron du football sénégalais, joint par L'OBS.



Au niveau du ministère des Sports, on dégage en touche aussi. Conseiller en communication Mbaye Jacques Diop précise que «le ministère des Sports n’a jamais payé des primes aux équipes de la petite catégorie». Il ajoute : «Souvent le ministère aide pour le transport et l’hébergement, mais la question des primes pour la petite catégorie n’a jamais été une affaire du ministère.»



De toute façon, la source qui a alerté L’OBS, est formelle : «La fédération est en train de distribuer de l’argent à tout-va, mais elle a une dette envers l’équipe nationale U20, qui a participé à la Coupe d’Afrique de la catégorie en 2017 en Zambie.»