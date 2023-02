CAN U20 / 2e journée : Battu par le Nigeria, l'Égypte au bord de l'élimination

Pays organisateur de la 23e édition de la CAN des moins des 20 ans0, l’Égypte n’y arrive toujours pas. Tenus en échec par le Mozambique (0-0) lors du match d’ouverture, les jeunes Pharaons ont été battus, cet après-midi, par le Nigeria (0-1). Boudé par son public, l’Égypte, qui a été inefficace dans ses deux premiers matchs (0 but marqué), est dans une situation très compliquée avant de rencontrer le Sénégal, pour le dernier match du groupe prévu le samedi 25 février.