CAN U20 : l’Ouganda éjecte la Tunisie 4-1 et rejoint le Ghana en finale !

On connaît l’affiche de la finale de la CAN des moins de 20 ans. Après le Ghana, tombeur de la Gambie (1-0) un peu plus tôt, l’Ouganda a surclassé la Tunisie 4-1 pour s’emparer du deuxième billet à l’issue de la demi-finale disputée ce lundi au Stade Olympique de Nouakchott, en Mauritanie.







La partie ne pouvait pas plus mal commencer pour les Aiglons de Carthage qui concédaient l’ouverture du score dès la 4e minute sur un superbe enchaînement de Richard Basangwa qui éliminait Guesmi d’une sorte de coup du sombrero avant de battre Damergy d’une frappe croisée (1-0). Une demi-heure plus tard, Derrick Kakooza , qui n’avait plus qu’à pousser un centre en retrait de Basangwa au fond des filets, enfonçait le clou et pensait mettre définitivement la tête sous l’eau aux Tunisiens (2-0, 37e).





Mais ce but avait le mérite de réveiller les poulains de Maher Kanzari qui réduisaient la marque aussitôt grâce à Edem Bellamine suite à un coup de billard sur corner (2-1, 39e). Ce match s’emballait et les Tunisiens étaient tout heureux de voir le missile de Mugulusi heurter la transversale, avant d’avoir une grosse occasion à leur tour sur une tête d’Hamdi Laabidi qui passait juste au-dessus au retour des vestiaires.





Derrick Kakooza on fire !





Le tournant du match car, quelques minutes après avoir raté cette balle d’égalisation, les Aiglons se sabordaient pour de bon en laissant Kakooza, étrangement seul au point de penalty sur une longue ouverture, frapper à nouveau, de la tête cette fois (3-1, 50e). A l’image de cette main ougandaise dans la surface qui aurait certainement dû valoir un penalty puis de cette tête lobée d’Hamdi Laabidi sauvée un extremis sur la ligne, les Tunisiens avaient le mérite de ne pas lâcher, mais ils payaient à nouveau leurs largesses défensives lorsque, dans la foulée, Kakooza, lancé dans le dos de la défense, remportait son duel face à Damergy qui laissait le ballon lui passer dessous (4-1, 73e).





L’attaquant ougandais signait donc un triplé qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts ! Rafraîchissants pour leur première participation, les Cranes U20 défieront le Ghana samedi en finale. La veille, les Tunisiens tenteront de terminer sur une meilleure note face à la Gambie à l’occasion du match pour la 3e place.