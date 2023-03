CAN U20 : le Sénégal connait son adversaire en demi-finales





Les jeunes Tunisiens ont éliminé ceux du Congo au terme d’une rencontre à suspense (3-3, 5tab4). En effet, à l’issue de 90 minutes et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité, trois buts partout. Deo Gracias Bassinga a ouvert le score pour les «Diables noirs» du Congo à la 24e mn. Mais quelques minutes avant la pause, Othman égalisait pour la Tunisie. Les deux équipes qui n’ont rien lâché, se verront refuser chacune un but par la Var. À quinze minutes de la fin, la Tunisie croyait avoir fait le plus difficile en marquant un 2e but par Samy Chouchane (76e). Mais c’était sans compter avec la détermination des jeunes Congolais qui vont égaliser à la 80e mn par Déo Gracias Bassinga.





Ce dernier, en grande forme, permettra aux siens de reprendre l’avantage en début de prolongations, en marquant un penalty. Dans les ultimes secondes des prolongations, la Tunisie a réussi à égaliser par Saoudi. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, la Tunisie se montre plus efficace en marquant ses 5 penalties contre 4 au Congo. Avec cette victoire durement acquise, la Tunisie décroche une qualification pour la Coupe du monde des U20 et ira défier, mardi, le Sénégal en demi-finales.

Vainqueur du Bénin en quarts de finale, le Sénégal connait son adversaire pour les demi-finales. Il s’agit de la Tunisie.