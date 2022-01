CAN2021 / Qualification en demi-finale: Quand le banc délivre le Sénégal

Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finale de la CAN 2022 en battant la Guinée Équatoriale(3-1) au terme d'un match âprement disputé. Cette belle qualification, le Sénégal le doit à la richesse de son effectif. En effet, ce sont Cheikhou Kouyat? (68eme) et Ismaila Sarr (79eme) entrés respectivement pour prendre les places de Pape Gueye et Boulaye Dia qui ont marqué les buts de la victoire. En demi-finale, les Lions croiseront le fer avec les Étalons du Burkina Faso.