Candidature à un 4e mandat à la Fsf : Augustin Senghor entretient le flou

Réélu pour la troisième fois consécutive à la tête de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) en 2017, le mandat d’Augustin Senghor se termine l'année prochaine. Et beaucoup d’amateurs du football se demandeny s'il sera candidat à la prochaine Assemblée générale élective.





Interpellé sur cette question lors du Club de presse, organisé ce samedi par l’Association nationale de la presse sportive (Anps), il répond : ‘’ J’étais élu en fin août et c'est un mandat de 4 ans. Il me reste donc encore près de 15 mois. Je suis concentré sur mon travail, mon engagement que j'avais souscrit en 2017 pour lesquels, je pense que beaucoup a été fait. Il reste encore de grands chantiers. Notre objectif ce n'est pas de savoir si on reste ou si on part, ce qui est important c’est qu’au moment de partir qu'on puisse léguer aux dirigeants qui vont venir des acquis qui permettront de maintenir les progrès qui sont en cours.’’