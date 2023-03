Carton des Lions face au Mozambique : Le tableau des bord des performances individuelles

Avec son expérience, le régulateur du jeu des Lions a été présent dans ce match. Pour sa centième sélection, l’ancien de Diambars a été précieux par son jeu court et son activité au milieu de terrain. Malgré quelques pertes de balles et une occasion de but vendangé, Idrissa Gana Gueye a bien fêté sa 100ème cape avec l’équipe nationale du Sénégal.

Nampalys Mendy (Milieu de terrain)

Ses quelques titularisations avec Leicester lui ont visiblement fait du bien. Très en jambes dans ce match, son activité et son abattage ont permis de soulager la défense sénégalaise. Très bon techniquement et simple dans son jeu, il a été très précieux au milieu de terrain. Même s’il n’a pas beaucoup participé dans les actions offensives, il tout de même brillé par sa sobriété au milieu du terrain

Pape Matar Sarr (Milieu de terrain)

Milieu de terrain très technique, Pape Matar Sarr était attendu dans ce match pour animer les actions offensives du Sénégal. Malheureusement, le jeune joueur de Tottenham était un peu en dedans. Manquant de percussion et de spontanéité dans ses transmissions, l’ex-joueur de Génération Foot n’a pas beaucoup pesé sur le jeu des Lions. Remplacé par Krepin Diatta (65ème) qui a essayé d’apporter plus de percussion.

Sadio Mané (Attaquant)





Grand absent de la Coupe du Monde pour cause de blessure, Sadio Mané a montré ce soir qu’il reste le meilleur joueur africain du moment. Auteur du 2ème but du Sénégal, l’attaquant du Bayern Munich a été dans toutes les actions dangereuses des Lions. Très bon dans le un contre un, Sadio Mané a donné beaucoup de fil à retordre à la défense mozambicaine. Auteur d’un triplé contre le Bénin (3-1) et de l’unique but contre Rwanda (0-1), le ballon d’or africain a marqué son 5ème but dans les éliminatoires.





Boulaye Dia (Attaquant)





Aligné au poste d’avant-centre, Boulaye Dia a fait son job. Très présent dans la surface adverse, son une-deux avec Iliman Ndiaye a été à l’origine du premier but de Youssouf Sabaly. Ensuite, l’avant-centre des Lions a réussi à marquer le 4ème but du Sénégal en faisant preuve de beaucoup d’opportunisme. En effet, après un premier tir repoussé par le gardien, il a continué son action pour venir pousser le ballon dans le but vide. Remplacé par Habib Diallo (64ème) qui a marqué le 5ème du Sénégal sur une belle tête ( 88ème )





Iliman Ndiaye (Attaquant)