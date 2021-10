Cas Aliou Cissé : « L’objectif légitime du Sénégal, c’est de gagner la Can», (ministre des Sports)

Matar Ba, ministre des Sports

Dans un entretien accordé à l’Observateur, Matar Ba est revenu sur ses propos à l’endroit du coach Aliou Cissé. Le ministre des Sports qui déclarait que le sélectionneur national se doit de remporter la coupe d’Afrique des Nations reste fidèle à ses dires.





« Quand tu as la plus belle équipe africaine et que tu occupes la 20e place mondiale. Quand tu as aussi des cadres comme Sadio Mané, qui sont meilleurs là où ils sont et que l’Etat mette les moyens, la Fédération jouit d’une expérience, donc, je pense que tout ce qui reste, c’est de gagner la Coupe d’Afrique», c’est de cette argumentation du ministre des sports, Matar Bâ qu’un semblant de polémique avec le sélectionneur national est né. La réponse d’Aliou Cissé ne s’est pas fait attendre. Lors d’une conférence de presse, il a préféré modérer les propos du ministre : « Nous avons cet objectif, tout en étant très humbles, parce qu’on sait que dans le football, rien n’est acquis, dans la vie, rien n’est acquis. L’équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Il faut donc être toujours humble dans le football».





Mais ce chapitre est loin d’être fermé. Interrogé sur la question au cours d’un entretien avec «l’Observateur », Matar Bâ n'a pas changé son fusil d’épaule : « Aliou Cissé est un agent de la fédération payé par l’État du Sénégal. Il a parlé en tant que technicien, avec beaucoup d’humilité, gagner une Can ne se décrète pas oui, mais nous ne parlons pas de décret, mais d’objectif. L’objectif légitime du Sénégal aujourd’hui, c’est de gagner la Coupe d’Afrique des Nations. Que ça soit dans le contrat ou ailleurs, les objectifs majeurs, c’est de gagner cette Can et se qualifier pour la Coupe du monde. Ce sont des objectifs fixés dans le contrat de Aliou Cissé que j’ai approuvé ».





Par ailleurs, il a tenu à préciser qu’il n’y avait pas de polémique entre lui et le sélectionneur national. Autre argument évoqué par le ministre pour étayer sa thèse sur un sacre impératif des Lions lors de la prochaine Can, l’investissement consenti par l’Etat du Sénégal pour mettre l’équipe nationale dans les meilleures conditions. « On revient de l’Afrique du Sud où on a devancé l’équipe qui devait nous accueillir parce que nous avions un avion spécial. C’est de l’argent du contribuable sénégalais qui a été investi, donc il faut satisfaire l’ambition légitime du peuple», argue Matar Ba.