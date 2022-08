Cas Bamba Dieng : Les mises au point du président de l'OM

Bamba Dieng poussé vers le départ à l'Olympique de Marseille

Présent ce mercredi en conférence de presse pour la présentation des dernières recrues de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a été interpellé sur plusieurs questions concernant l'actualité du club phocéen. L’Espagnol est revenu, en particulier, sur le cas Bamba Dieng, poussé à la sortie en raison de sa valeur marchande importante cet été. Mais aussi des propos du nouveau coach, Igor Tudor,qui lui reprochait ses kilos en trop et qui ne plaident pas en faveur de l’attaquant des Lions.





Même si de nombreux fans défendent l'international sénégalais par rapport à son déclassement dans la hiérarchie offensive, le patron de l'OM a été très clair. "Sur Bamba Dieng, c'est un joueur sous contrat avec le club. La performance, la hiérarchie, ce sont des choses jugées aux entraînements sur le quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé", lance-t-il.