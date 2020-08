Cavani tacle le PSG après "L'oubli" pour le 50E anniversaire

Passé devant quelques micros dimanche soir à son départ d'Uruguay, Edinson Cavani a fait comprendre qu'il n'avait pas apprécié son absence du récent photo-montage du PSG célébrant les meilleurs joueurs de l'histoire du club.

Il n'a pas trop voulu s'étendre sur le sujet, mais Edinson Cavani a tout de même fait comprendre qu'il n'avait pas digéré le petit affront. La semaine passée, l'attaquant uruguayen, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, a été "oublié" par le Paris Saint-Germain sur un visuel célébrant le 50e anniversaire du club, et ses plus grands joueurs. Photo-montage sur lequel on pouvait voir Safet Susic, George Weah, Raï, Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, ou encore Kylian Mbappé, Neymar et Thiago Silva, mais pas lui. Pas le Matador, pourtant meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Ce qui l'a vexé...





"C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent"

Interrogé dimanche soir par des médias en Uruguay, juste avant de s'envoler pour l'Europe, Cavani a ainsi adressé un tacle à son ancien club: "Le PSG? Ce fut une très belle étape, sept années incroyables, a d'abord déclaré l'attaquant selon des propos rapportés par le quotidien espagnol Sport. Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est là que vous réalisez comment ils (les dirigeants?) gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent..."





Pour rappel, l'avant-centre de 33 ans, rentré dans son pays d'origine dès le début du confinement, n'a pas accepté de prolonger de deux mois pour terminer la saison avec Paris, notamment en Ligue des champions. Il est désormais annoncé avec insistance du côté de Benfica, où il pourrait signer dans les prochains jours.