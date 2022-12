Célébrations argentines après la finale du mondial : Mbappé n’en veut pas à Messi

Célébrations argentines après la finale du mondial

Après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a essuyé les moqueries de certains joueurs argentins, en l'occurrence le gardien Emiliano Martinez. Ces attaques contre le joueur du Paris Saint-Germain ont continué, au retour des champions du monde au pays. Lors de la caravane à Buenos Aires, Emiliano Martinez a été vu avec une poupée aux traits du natif de Bondy. Juste à côté de lui se tenait Lionel Messi, le coéquipier de Mbappé en club. Certaines opinions avaient condamné l’attitude du septuple champion du monde pour n’avoir pas empêché le chambrage de Mbappé.





« Il ne faut pas perdre d’énergie dans des choses aussi futiles »





Le moins qu’on puisse dire, c’est que le principal concerné n’en a cure. « J’ai discuté avec lui après le match, je l’ai félicité, car c’était la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi , mais moi j’ai échoué, donc il faut toujours rester bon joueur. Les célébrations, ce n’est pas mon problème, il ne faut pas perdre d’énergie dans des choses aussi futiles, l’important pour moi c’est de donner le meilleur de moi-même pour le club » a déclaré le natif de Bondy hier soir après le match PSG-Strasbourg.





« On va attendre que Leo revienne pour qu’on puisse recommencer à gagner »