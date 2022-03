Célébré par Montpellier : Souleymane Camara en cinq chiffres clés

Pour l’ensemble de son œuvre sous le maillot de Montpellier (13 saisons, 76 buts), l’ancien attaquant sénégalais a été célébré à La Mosson, le stade du club. Cinq chiffres marquent son passage dans l’Hérault.



433 matches



C’est le nombre de matches disputés avec Montpellier en 13 saisons (de 2007-2008 à 2019-2020). Il est resté fidèle à la même tunique lorsque l’équipe est descendue en Ligue 2 avant de retrouver l’élite. Cette expérience l’a «marqué sur le plan sportif et humain». «Certains de mes enfants sont nés ici. Franchement, je ne peux pas rendre effectivement compte de toute gratitude et de mon émotion au Montpellier Hérault Sport Club», a déclaré Souleymane Camara dans diantbi.com, repris par plusieurs médias sénégalais.



76 buts



Souleymane Camara a marqué 76 fois pour Montpellier en 433 matches. Un record du côté de l’Hérault. Cinquante-deux de ces buts ont été inscrits en Ligue 1. L’ancien Lion est le meilleur buteur de l’histoire du club héraultais en Ligue 1.



2012, l’année du titre



Montpellier a remporté le titre de champion de France au terme de la saison 2011-2012. C’était l’exercice où Olivier Giroud avait fini en tête des buteurs de la Ligue 1. A ses côtés, il y avait, notamment, Souleyane Camara. Le Sénégalais n’était pas titulaire indiscutable, mais il avait apporté sa pierre à l’édifice. Contribuant au sacre avec 9 buts en 33 matches.



2017, grosse émotion



Président emblématique de Montpellier Hérault, Louis Nicollin est décédé le 29 juin 2017. Souleymane Camara lui a rendu hommage après son but contre Cean quelques jours plus tard. «Forcément, rappelle l’ancien attaquant, j’ai pensé à lui car il me portait une affection très sincère et la clamait tout haut et à tout le monde. Et son fils (Laurent Nicollin, président du club depuis 2017, Ndlr), lui aussi, a marché sur ses traces en me portant la même affection.»



2019, un coup au PSG



Parmi les buts de Souleymane Camara en Ligue 1 avec Montpellier, quelques pépites retiennent l’attention des observateurs. Il y a celui inscrit lors de la victoire (3-2) contre le PSG. Les Héraultais avaient fait tomber le grand PSG.