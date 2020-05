Cet arbitre a déjà exclu Kompany, mais il a été marqué par sa classe: “J’ai beaucoup de respect pour lui”

Mark Clattenburg, ancien arbitre anglais de renom

Mark Clattenburg, ancien arbitre anglais de renom, a désigné les 5 joueurs qui l’ont le plus marqué pendant sa carrière. Pour son comportement exemplaire, Vincent Kompany est cité aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez et Gary Speed.

Selon Clattenburg, la Kompany était “l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League”. Un bel hommage de la part de celui qui a arbitré la finale de l’Euro 2016. “J’ai beaucoup de respect pour lui. Il a soutenu les arbitres et s’est toujours exprimé de manière respectueuse. Je l’ai déjà mis en garde et exclu, mais il prenait toujours le temps de discuter après. Je me souviens d’une erreur que j’ai commise une fois au détriment de City. À la mi-temps, il est venu me voir: ‘Mark, les joueurs font des erreurs, vous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, oublions-la’. C’est typiquement lui”, a-t-il témoigné auprès du Daily Mail.





“Une fois, je lui ai attribué un carton rouge lors d’un match entre la Belgique et Israël (en avril 2015, ndlr). Il a interrompu une attaque, je n’ai donc pas eu d’autre choix que de lui donner un deuxième jaune. Il a accepté la punition. Dix jours plus tard, j’ai sifflé le derby de Manchester à Old Trafford. Kompany a fait un tacle qui me semblait dangereux à vitesse réelle. À la demande de mon assistant, je lui ai donné un carton jaune plutôt qu’un rouge. Quelques minutes plus tard, il était blessé et a dû se mettre sur le côté. Il m’a ensuite dit: “Merci, Mark! Je n’avais vraiment pas besoin d’un deuxième rouge en une semaine’”, a poursuivi l’ancien arbitre.