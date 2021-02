CHAN 2020 : Le Maroc conserve son titre et entre dans l’histoire

L’équipe du Maroc a remporté ce dimanche la 6-ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) après sa victoire 2-0 aux dépens de celle du Mali, s’adjugeant ainsi pour la deuxième fois consécutive le trophée.En 2018, le Maroc avait remporté le titre lors de la 5-ème édition jouée à domicile.C’est la première fois qu’une sélection réussit cette performance dans cette compétition qui met aux prises des joueurs évoluant dans leurs championnats.La finale a été jouée au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun qui a abrité cette édition.La RD Congo compte aussi deux victoires dans cette compétition après ses succès en 2009 et en 2016.En plus du titre, le Maroc, avec Soufiane Rahimi, gagne le titre de meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations.En 2018, c’était son compatriote et actuel capitaine de l’équipe, Ayoub El Kaabi, avec huit réalisations, qui était le meilleur buteur de la compétition.