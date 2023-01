Chan 2023. Le Sénégal connaît son adversaire en quart de finale.

Premier du groupe B, le Sénégal connaît son adversaire en quart de finale qui aura lieu vendredi. Et ce sera la Mauritanie que les Lions locaux vont affronter pour une place en demi-finale. Les "mourabitounes"(4 pts) ont battu le Mali (1-0). Les hommes du coach Pape Bouna Thiaw qui ont réussi jusqu'ici un bon Chan, héritent d'un adversaire très technique, très difficile à manœuvrer et qui jusqu'ici n'a pas encore encaissé le moindre but depuis le début du tournoi. Toutefois, avec ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, Cheikh Tidiane Sidibé et ses jeunes partenaires ont les moyens techniques pour atteindre leur objectif que sont les demi-finale.