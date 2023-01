CHAN-2023 : Match nul spectaculaire entre le Mali et l’Angola (3-3)

La première journée du Championnat d’Afrique des nations se poursuit ce lundi, avec le match entre le Mali et l’Angola. Finaliste malheureux en 2016 et en 2020, le Mali faisait son entrée en matière cette après-midi contre l’Angola. Le moins que l'on puisse, c’est que les deux équipes ont livré une belle partie de football sanctionnée par un match nul 3 buts partout.





Dans ce choc du groupe D, c’est l’Angola qui a ouvert la marque à la 12e mn par Depu. Dix minutes plus tard, le Mali refait son retard grâce à une réalisation de son avant-centre Hamidou Sinayoko (23e). Plus incisif dans la première période, l’Angola reprend l’avantage grâce à son avant-centre Depu qui s'offre un doublé d’une belle tête piquée (23e).





En seconde mi-temps, les «Palancas Negras» accentuent leur domination sur les Aigles maliens. Et à la 72e, Gilberto, à la réception d’un magnifique centre, marque le 3e but angolais. Les hommes du coach Pedro Gonçalves croyaient alors avoir fait le plus difficile. Mais c’était sans compter avec la détermination des Maliens qui vont d’abord réduire le score par Yoro Mamadou Diaby (78e) avant d’égaliser par Ousmane Coulibaly (83e).