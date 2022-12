CHAN 2023 : Pape Thiaw publie sa liste

La liste de 23 Lions locaux qui défendront les couleurs Sénégal au CHAN 2023 est connue. L'entraîneur de l'équipe nationale locale, Pape Bouna Thiaw a opté pour la continuité en décidant de compter sur les joueurs qui ont participé à la campagne de qualification. En effet, à l'exception d"Elimane Cissé (Diambars), qui revient au pays après quelques années passées en Europe, les autres joueurs sont des habitués de la tanière. Avec 6 joueurs, Génération Foot est le club le plus représenté suivi de Teungueth FC avec 5 joueurs. Pour rappel, le Chan est prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie. À noter que le Sénégal qui partage sa poule avec la Côte d’Ivoire, L’Ouganda et la RD Congo, disputera son premier match le 14 janvier à Annaba contre la Cote d’Ivoire.



Liste du Sénégal



Gardiens de but



Pape Mamadou Sy (Génération Foot )



Aliou Badara Faty (Casa Sport)



Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré-Cœur)



Défenseurs



El Hadji Moutarou Baldé (Teungueth FC)



Cheikh Oumar Ndiaye (Génération Foot)



Melo Ndiaye (Jaraaf)



Mamadou Sané (Guediawaye Fc)



Abdoulaye Diedhiou (Casa Sport)



Ousmane Diouf (Teungueth FC)



Moussa Sogue (US Gorée)



Milieu de terrain



Lamine Camara (Génération Foot)



Ousmane Marouf Kane (AS Douane)



Djibril Diarra (Génération Foot)



Libasse Ngom (Teungueth FC)



Elimane Cissé (Diambars)



Moussa Ndiaye (ASC Jaraaf)



Attaquants



Moussa Kanté (Dakar Sacré-Cœur)



Malick Mbaye (Génération Foot)



Pape Amadou Diallo (Génération Foot)



Cheikh Ibra Diouf (Guédiawaye)



Raymond Diémé Ndour (Casa Sport)