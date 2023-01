Chan/Demi-finale: l’Algérie atomise le Niger (5-0) et file en finale

Pays hôte et grandissime favori de la compétition, l'Algérie s'est qualifiée pour la finale du Chan en écrasant le Niger (5-0)). Devant le grand public du stade olympique d'Oran, entièrement acquis à sa cause, l'Algérie a très vite pris les devants dans ce match. En effet, dans une rencontre à sens unique, l'Algérie a ouvert le score à la 13ème minute par le latéral gauche Ayoub Abdellaoui. Le capitaine algérien marque de la tête suite à un corner mal renvoyé par la défense adverse. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les fennecs vont rapidement faire le break par Aymen Mahious. L'attaquant vedette de l'équipe algérienne marque d'une belle frappe suite à un service de Zakaria Draoui (23ème). L’équipe nigérienne qui n’avait jusqu’ici encaissé le moindre but, va complètement se disloquer en multipliant les erreurs défensives. L'Algérie en profite pour ajouter un 3 but par Aymen Mahious. Le meilleur buteur de la compétition (5 buts) marque de la tête devant une défense nigérienne complètement absente (34eme). Continuant leur festival offensif, les hommes de Madjid Bougherra vont marquer un 4ème but suite à un corner détourné dans son propre camp par le capitaine nigérien, Katakor? (45eme).