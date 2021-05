Changement d'équipementier au Standard: le come-back d’Adidas

Mbaye Leye coach Standard

Adidas sera le nouvel équipementier du Standard de Liège à partir de la saison prochaine, a communiqué mardi le club liégeois.

Il s’agira de la troisième collaboration entre le Standard et la célèbre marque allemande après celles entre 1976 et 1981 et entre 1987 et 2003. Le club liégeois met donc un terme à son partenariat avec la marque New Balance qui était l’équipementier des ‘Rouches’ depuis 2017.





“Mythique”