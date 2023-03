CHANGEMENT DE NATIONALITÉ SPORTIVE Raymond Domenech tacle sévèrement Houssem Aouar

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, a décidé de changer de nationalité sportive en quittant l’équipe de France où il a joué un match pour celle de son pays d’origine, l’Algérie.





Une décision qui a été diversement commentée en Algérie et en France. Si son coéquipier en club, Alexandre Lacazette, et désormais ex-partenaire chez les Bleus lui a souhaité bonne chance, tel n’a pas été le cas pour l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech. En effet, le technicien qui a mené les Bleus en finale de la Coupe du monde 2006 estime que la volte-face de Houssem, qui a décidé de se rabattre sur l’Algérie, après avoir porté le maillot de l’équipe de France A, est «un manque de respect à l’Algérie». «Moi, ça m’agace par rapport à l’Algérie.