Cheikhou Kouyaté face à la concurrence : ‘’La relève est assurée’’

Cheikhou Kouyate, joueur Lions

Un des cadres de l’équipe nationale du Sénégal et élément important dans le dispositif d’Aliou Cissé, Cheikhou Kouyaté vit une rude concurrence dans la tanière. Avec la montée en puissance et l’arrivée de certains binationaux, l’ancien capitaine des Lions a été relégué au second plan lors de leurs deux matches amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert.





Une situation que le pensionnaire de Crystal Palace accepte avec fair-play ‘’L’équipe regorge de jeunes talentueux. Ils ont amené leur spécialité dans l’équipe. Ils sont là pour apporter quelque chose à l’équipe. Je peux assurer que la relève est déjà assurée avec cette jeunesse’’, soutient-il en marge de la rencontre contre les Requins Bleus, hier.





Cependant, le défenseur des Lions tire un bilan positif des deux rencontres. ‘’On a fait ce qu'il fallait. Il faut savoir que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les joueurs se sentent à l’aise dans ce système. Donc c'est à nous d’appliquer toutes les consignes’’, lance-t-il.