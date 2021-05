Chelsea : L'incroyable ascension d'Édouard Mendy

En CFA avec l'OM il y a cinq années, Édouard Mendy va jouer la finale de la Ligue des Champions avec Chelsea. Auteur d'un grand match contre le Real Madrid, les Blues lui doivent beaucoup.





La saison passée, Édouard Mendy a joué un grand rôle dans la qualification en Ligue des Champions du Stade Rennais. Après des années de galères, notamment avec la réserve de l'Olympique de Marseille, on se disait qu'enfin le portier allait pouvoir se frotter au très haut niveau avec le club breton, qui lui avait fait confiance jusque-là.





Mais c'était sans compter sur l'ancien de la maison Petr Cech. Le portier, qui a évolué au SRFC et à Chelsea notamment, s'occupe des portiers chez les Blues et a vivement recommandé Mendy au board de l'écurie londonienne. Ni une ni deux, voilà le gardien transféré en Premier League pour être en concurrence avec Kepa Arrizabalaga. Rapidement, il a pris le dessus.





De la CFA à la finale de la C1 en cinq ans

Depuis le départ de Frank Lampard, il est toujours resté titulaire avec Thomas Tuchel, qui semble l'apprécier, lui et son jeu au pied. Chelsea est d'ailleurs devenu une des meilleures défenses du Royaume (deuxième derrière City avec 31 buts encaissés) et si les Blues sont dans le top 4, c'est en grande partie grâce à leur portier, auteur de 16 clean sheets en 28 apparitions avec le club londonien. Mais dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, il a aussi frappé un grand coup.