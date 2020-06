CIES : Sadio Mané, Alexander-Arnold, Sancho, Mbappé... Le top 20 des joueurs les plus chers au monde

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES publie une liste des 100 joueurs les plus chers parmi les cinq principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France). C'est l'occasion d'observer la valeur estimée des joueurs sur le marché actuellement, notamment suite à la crise du coronavirus, qui a eu un impact plus ou moins important.





Comme lors de sa dernière Lettre, publiée le 7 janvier, Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher. L’attaquant du Paris Saint-Germain est évalué à 259,2 M€, contre 265 M€ (-5,8 M€) au début de l’année 2020. La crise du coronavirus n’a donc pas eu d’impact majeur sur sa valeur. L’attaquant français est, aussi surprenant que cela puisse paraître, talonné par quatre joueurs anglais : Raheem Sterling (2e, 194,7 M€, -28,3 M€), Jadon Sancho (3e, 179,1 M€, +11,1 M€), Trent Alexander-Arnold (4e, 171,1 M€, +61,1 M€) et Marcus Rashford (5e, 152,3 M€, +18 M€).





Dans le reste du TOP 20, on retrouve plusieurs joueurs expérimentés dont la valeur a largement chuté comme Mohamed Salah (6e, 144,9 M€, -30,1 M€), Sadio Mané (7e, 139,2 M€, -15,8 M€) ou encore Harry Kane (10e, 118,7 M€, -31,8 M€), tandis que celle d’Antoine Griezmann (7e, 136,4 M€, +12,8 M€) a étonnement augmenté. De nombreuses pépites ont aussi vu leur cote grimper de manière vertigineuse, à l’image d’Alphonso Davies (9e, 133,5 M€) et Erling Braut Håland (15e, 107,3 M€), absents du TOP 100 lors de la dernière étude !