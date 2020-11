CNG : La feuille de route de la nouvelle équipe

Le mandat du Dr Alioune Sarr et de son équipe à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG) expire le 31 octobre prochain.Matar Bâ, qui a déjà désigné son remplaçant dont le nom sera connu le 2 novembre prochain, dévoile les grands projets et missions de la nouvelle équipe dirigeante.D’abord, l’âge de la retraite des lutteurs sera retouché et pourrait ainsi passer de 45 à 48 ans, a-t-il confié dans Sunu Lamb. Les «toubibs» auront la latitude d’apprécier cette question.Il y aura d’autres innovations, notamment la mise en place d’une commission de lutte olympique pour le rayonnement de cette discipline en perspective des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) reportés en 2026.Ce n’est pas tout. Il y aura aussi toutes les composantes de la lutte au sein de la nouvelle équipe pour une gestion collégiale au sein du CNG en vue d'un meilleur développement de la lutte.