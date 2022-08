Combat BG 2/ Gris Bordeaux: La police interpelle 9 individus parmi eux 6 agresseurs

La police nationale a réussi à assurer la sécurité lors du combat de lutte opposant Balla Gaye à Gris Bordeaux. Un dispositif impressionnant a été mobilisé au niveau de l'arène nationale et sur les zones stratégiques.



C'est un fait rare. Aucune agression n'a été rapportée tout long du combat opposant les deux ténors de la lutte, Balla Gaye et Gris Bordeaux. Ceci grâce aux policiers du commissariat de Pikine appuyés par un renfort. Mieux, les policiers ont réussi à démanteler un gang d'agresseurs.



Selon des sources de Seneweb, les limiers ont neutralisé 6 malfrats qui tentaient de commettre une série de vols avec violence. Les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont découvert un couteau et un gaz asphyxiant détenus par les mis en cause. Ces agresseurs sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols avec violence, détention illégale d'arme blanche (couteau) et de gaz asphyxiant.



En outre, la police a interpellé 3 autres individus, dans ce groupe, il a été reproché aux deux individus de détention et usage de chanvre indien. La troisième personne a été interpellée pour vérification d'identité. Au total, 9 personnes ont été arrêtées.