Combat contre Modou Lô : le père de Boy Niang bloque Gaston production

D’après Birane Gningue, agent de Modou Lô, pas moins de sept promoteurs démarchent le combat entre son poulain et Boy Niang. Gaston Production est dans le lot, si l’on en croit Source A. Le journal révèle, en effet, que la structure organisatrice de combats de lutte a trouvé un accord avec le chef de file de Rock énergie. Mais, indique la même source, elle bute sur les exigences du camp du Pikinois.



Source A rapporte que c’est le père de Boy Niang qui bloque les négociations. Précisant que ce dernier réclame plus que le cachet proposé par Gaston Production. Le journal rapporte que les services de Makane Mbengue n’entendent pas céder à la demande du tombeur de Balla Gaye 2 et qu’ils sont déjà en train de chercher un autre adversaire à Modou Lô.



Réelle volonté d’aller voir ailleurs ou coup de pression ? L’avenir le dira peut-être.