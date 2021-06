Copa América 2021 : Argentine et Chili sont en quarts

On connait la moitié des qualifiés du groupe A. Vainqueur du Paraguay, l’Argentine file vers les quarts et la première place quand le Chili fait un grand pas vers la deuxième place.







Deux équipes aux trajectoires différentes, avec un Chili n’ayant besoin que d’un point pour se qualifier, alors que l’Uruguay était en recherche de ses premiers points dans la compétition après sa défaite contre l’Argentine. Avec ses changements au milieu (De Arrascaeta et De La Cruz en mode offensif, Vecino et Valverde dans l’axe), l’Uruguay a montré plus de jeu en un quart d’heure que lors des matchs précédents réunis, avec une belle frappe de De Arrascaeta et une tête de Cavani aux six mètres sur lesquels Claudio Bravo se montre en pleine forme. Le Chili semble en souffrance face à la vitesse des offensives de l’Uruguay, comme sur ce contre ou Sierralta prend un carton jaune pour avoir retenu un Cavani parti de son camp avec le ballon. C’est pourtant au final Eduardo Vargas qui ouvre le score sur un une-deux avec le natif de Stoke, Ben Brereton. La défense uruguayenne est prise sur une action belle mais relativement banale que le duo Godín – Giménez n’a pas su lire. Vargas semble pousser trop loin mais arrive malgré tout en bout de course à envoyer une mine en angle fermée qui trompe Fernando Muslera, signant ainsi son quatorzième but dans l’épreuve et se rapprochant ainsi à trois unités du duo Norberto Méndez-Zizinho, les deux meilleurs buteurs historiques. Ce but refroidit l’Uruguay, déjà en plein doute et qui peine à véritablement se montrer dangereux, en même temps qu’il réveille un temps le Chili. La Celeste ne semble plus en mesure de trouver De La Cruz et De Arrascaeta, l’apport des latéraux est minime, le milieu semble alors dépassé.





Le Maestro décide de changer les choses en faisant entrer Cáceres et Nández. Ces deux entrées vont changer le schéma de jeu (avec Cáceres l’Uruguay a joué pour ainsi dire avec trois défenseurs), mais surtout apportent de la sérénité et un nouvel équilibre à l’équipe, avec un Nández capable d’être rassurant défensivement, de toucher beaucoup de ballon mais aussi de débloquer quelques situations en attaque. Le Chili se replie et joue le contre avec un Brereton se montrant vraiment à son avantage jusqu’à sa sortie. L’Uruguay pousse et Facundo Torres fait son entrée sur le terrain. Face à une équipe fatiguée, blessée, il dynamite la défense chilienne par ses prises de balle, tente deux fois sa chance, deux plongeons de Bravo, sa deuxième frappe étant repoussée en corner. Sur le corner, Torres sert Vecino qui prolonge vers Suárez qui pousse Vidal à tromper Bravo au deuxième poteau. Premier but de l’Uruguay dans cette Copa, premier but après quatre matchs de mutisme. En fin de match, les Chiliens souffrent, notamment en raison de blessures (Maripán en première période, puis Vargas, Vidal, Pulgar et enfin Aranguíz, qui ne pourra même pas être remplacé, le Chili ayant effectué toutes ses plages de remplacement). Face à un Chili à terre, la Celeste continue à pousser avec notamment une magnifique frappe du Pistolero juste à côté de la cage d’un Bravo qui n’avait pas bougé. Mais le score en reste là, un but partout. Le Chili assure comme prévu sa qualification et obtient un bon point. L’Uruguay se rassure en marquant et surtout en générant des occasions une bonne partie du match (seize, record égalé avec le match face à l’Équateur en 2019). En conférence de presse, Tabárez s’est montré globalement satisfait : « Nous sommes venus avec deux objectifs : améliorer notre jeu et obtenir un résultat. Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous souhaitions mais je crois qu’à de nombreux moments nous avons été meilleurs que notre rival. En ce sens je suis satisfait, c’est les joueurs que je connais et je sais ce qu’ils vont pouvoir faire. Il nous reste six points à disputer dans cette première phase et le match d’aujourd’hui doit nous servir pour continuer à progresser ». De son côté, Lasarte a mis l’accent sur la fatigue de son équipe, la chaleur et les blessures. « Evidemment on aurait été content de gagner, nous avons la sensation que nous aurions pu le faire face à l’une des sélections les plus fortes du tournoi. Nous sommes très satisfaits, nous terminons à dix, avec des joueurs très fatigués, mais très satisfaits de ce qu’ils ont faits ». Avec ce résultat, le Chili pose une option sérieuse sur la deuxième place derrière l’Argentine, ce qui ne serait pas nécessairement une mauvaise chose pour l’Uruguay car la troisième position permet d’éviter le Brésil en demi-finale. Reste à gagner les deux prochains matchs afin aussi de ne pas terminer à la quatrième place qui pour le coup offrirait le Brésil en quarts.









Si le Chili pointe à la deuxième place, cela signifie que l’Argentine a fait le travail face au Paraguay. On imaginait quelques changements, on ne pensait pas en voir autant du côté des Albicelestes. Aux absences prévues s’ajoutait donc une rotation voulu par Scaloni. Pezzella pour Otamendi, un 4-2-3-1 avec un double pivot Guido Rogríguez – Leandro Paredes, deux lutins meneurs de jeu côté à côté, Papu Gómez – Leo Messi associés à Di María et le retour du Kun en pointe – preuve pour certains de la position inconfortable de Lautaro – il y avait bien longtemps que l’on n’avait pas vu pareil remue-ménage. Et pourtant, il y a des choses qui ne changent pas : l’Argentine démarre toujours comme une tornade, mais ne tient pas la distance. L’Argentine a donc une fois encore débuté par un vertige, une forte pression, a livré environ une demi-heure de domination, avec une fois encore un but d’entrée de match, un bonbon de Papu Gómez sur une merveille de service du Fideo. Et puis, au fil des minutes, comme une énergie qui s’envole, comme une machine à court essence, elle commence par se replier puis cède le ballon et se retrouve menacée par son adversaire. On l’a vu face au Chili à deux reprises ou en Colombie. On la revu face au Paraguay.





Et on a ainsi vu une Argentine perdre la possession, même si les hommes d’Eduardo Berizzo ont éprouvé bien du mal à être véritablement dangereux, même si une fois encore Miguel Almirón a beaucoup provoqué. Les Guaraníes ont eu également du mal à se montrer dangereux sur coups de pied arrêtés même si les vingt-cinq premières minutes du second acte ont été totalement paraguayennes, le duo Miguel Almirón-Santiago Arzamendia en principal générateur de danger, mais toujours avec ce manque de profondeur et de poids devant, les changements, tous offensifs de Toto Berizzo au fil du match démontrant que l’ancien adjoint de Bielsa cherchait encore la solution. Mais ne l’a pas trouvée. Le Paraguay s’incline mais espère, l’Argentine se qualifie mais interroge. Car si la première place est en vue, et donc la perspective du Brésil repoussée à la finale, cette terrible manie à flancher en cours de match pourrait poser bien des problèmes sur des matchs éliminatoires.