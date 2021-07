Copa América : la Colombie élimine l’Uruguay aux tirs au but

Dans ce troisième quart de finale de Copa América, la Colombie est venue à bout de l’Uruguay dans la fatidique séance des tirs au but. L’ancien portier niçois David Opsina s’est montré décisif sur sa ligne de but pour arrêter les frappes de José Giménez et Matías Viña.











Luis Suárez et Edinson Cavani n’ont pas réussi à trouver la solution face à des Colombiens méritants et bien organisés. Pour cette rencontre éliminatoire, Reinaldo Rueda Rivera avait fait un choix pour le moins étonnant. Le sélectionneur colombien décide d’aligner Rafeal Borré sur le côté droit, lui qui évolue pourtant en pointe à River Plate. La première période nous a montré une farouche opposition tactique entre deux équipes qui n’osaient pas se découvrir. Malgré un petit tir pour l’Uruguay en 45 minutes, la doublette de l’Atalanta Muriel – Zapata a créé plus de danger à l’opposé.





Les choses se débrident en seconde période lorsque le jeu est beaucoup plus ouvert. Nahitan Nández a failli tromper Ospina sur un centre-tir, Zapata a tenté sa chance également, le tout sans succès. La rentrée de Facundo Torres peu après l’heure de jeu n’aura rien changé pour les Uruguayens, qui se font même une petite frayeur en fin de rencontre. Lors de la séance des tirs au but, Ospina se montre décisif face à Giménez. Les Colombiens vont réussir tous leurs penaltys (avec les célébrations qui vont avec) alors que le joueur de Palmeiras Matías Viña se manque. L’Uruguay est donc éliminé de cette Copa América, malgré la deuxième place obtenue dans le groupe A derrière l’Argentine.





Les coéquipiers de Muriel et Zapata atteignent donc le dernier carré de la compétition. Ils seront opposés, en demi-finales, au vainqueur du match entre l’Argentine et l’Équateur.