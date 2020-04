Coronavirus : L’hommage de Zidane aux soignants

Habituées à être sur le devant de la scène médiatique, les stars du foot rendent elles aussi hommage à tous ceux qui sont en première ligne pour combattre le coronavirus.





Les sportifs de très haut niveau, habituellement privilégiés, sont logés à la même enseigne que le commun des mortels face à la crise sanitaire que représente le covid-19. Eux aussi exposés, eux aussi touchés, ils savent que, pour pouvoir exercer de nouveau leur art, et profiter de leur passion, ils doivent s'en remettre aux médecins, infirmiers et à tout le personnel soignant qui bataille pour encadrer les malades. Les footballeurs et footballeuses, à l'invitation de la Fifa (Fédération internationale de football association) ont choisi de rendre hommage à tous ces anonymes qui permettront au monde de reprendre progressivement sa vie normale dans quelques semaines. David Beckham, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Ronaldo, ... Les grands figures du football ont ainsi participé à cette campagne.





C'est à nous d'applaudir





«Les footballeurs ont plutôt l’habitude de se faire applaudir, mais cette fois, c’est à nous d’applaudir les exploits que d’autres réalisent pour nous, a expliqué Zinedine Zidane. À tous les professionnels de santé et à toutes celles et ceux dont le travail est indispensable à la société, je vous dis ‘merci’. Merci pour tout ce que vous faites, et merci de continuer à le faire». Le coach du Real Madrid n'oublie donc pas de penser à ceux qui travaillent aussi dans les supermarchés, à la distribution du courrier, sur les plateformes de livraison, ... «Nous sommes infiniment reconnaissants de tout ce qu’ils font, et nous avons-nous aussi un rôle à jouer en suivant les règles de nos autorités sanitaires nationales. Il n’y a que comme ça qu’on gagnera», ajoute Wendie Renard, pion essentiel de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France.