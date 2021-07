Coupe arabe U20 : Eliminés en quarts de finale, les Lionceaux nourrissent des regrets

Le Sénégal éliminé en Coupe Arabe U20

La succession du Sénégal, tenant du titre de la Coupe arabe des U20, est ouverte. Les Lionceaux ont été éliminés, hier, en quarts de finale par l’Arabie saoudite, à l’issue des tirs au but (3-2). Le score à la fin du temps réglementaire était de 1-1.

Une défaite qui laisse des regrets à Malick Daff, coach du Sénégal, et ses poulains qui avaient l’opportunité de remporter la partie.

‘’On regrette d’avoir perdu cette rencontre, car on avait l’opportunité de la remporter. C’est un match qu’on a dominé du début à la fin, avec une bonne maîtrise de la balle. Mais on a manqué d’agressivité et de précision dans le dernier tiers. On a confondu vitesse et précipitation’’, se désole Malick Daff.