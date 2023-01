Coupe d'Italie: Naples éliminé !

Leader de la Serie A et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, Naples a vécu une immense déception en se faisant éliminer aux tirs au but par Cremonese (2-2, 4-5 tab), lanterne rouge du championnat, ce mardi dès son entrée en lice en 8es de finale de la Coupe d'Italie…







Remaniés et d'abord menés au score après l'ouverture du score de Pickel (18e), les Partenopei ont renversé la vapeur en l'espace de trois minutes grâce à des buts coup sur coup de Juan Jesus (33e) puis Simeone (36e). Mais le promu a arraché l‘égalisation à la 87e par Afena-Gyan.