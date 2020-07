COupe de France : PSG remporte la coupe devant Saint-Etienne, Thiago Silva dans l’histoire

Vainqueur ce vendredi soir de la Coupe de France avec le PSG face à Saint-Etienne (1-0), le défenseur central brésilien rejoint le club fermé des recordmen de l’épreuve, dont Dominique Bathenay, un de ses prédécesseurs dans le club de la capitale.







Et de 22 ! Thiago Silva vient de signer un 22e trophée national remporté avec le Paris Saint-Germain. Aux sept titres de Ligue 1, cinq de Coupe de la Ligue et du Trophée des champions, il faut désormais y ajouter cinq Coupes de France. S’il existe encore un petit doute sur la fin de sa carrière au PSG, il n’y en a plus aucun depuis vendredi soir au sujet de son palmarès avec le club de la capitale.









Thiago Silva, 36 ans en septembre prochain, a donc inscrit sur son CV une cinquième Coupe de France après la victoire du Paris Saint-Germain devant l’AS Saint-Etienne (1-0) sur la pelouse du Stade de France de Saint-Denis.





Bathenay et Roche, deux anciens du PSG

Avec ce nouveau trophée national, après ceux remportés en 2015, 2016, 2017 et 2018, le défenseur brésilien rejoint le cercle fermé des recordmen de cette compétition si populaire dans la France du football. Avant Thiago Silva, ils étaient trois à avoir soulevé la Coupe de France à cinq reprises : Marceau Somerlinck (1946, 1947, 1948, 1953, 1955), Dominique Bathenay (1974, 1975, 1977, 1982, 1983) et Alain Roche (1986, 1987, 1993, 1995, 1998).