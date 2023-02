Coupe de la ligue/ 1er tour : Diambars et Teungueth qualifiés, Sonacos et Amitié FC chutent

Suspendue depuis 2019, la Coupe de la ligue de football professionnel revient cette année. Et le premier tour a été entamé ce samedi. Au total cinq matchs ont été au programme. Diambars, Dakar Sacré et Teungueth FC ont décroché leurs qualifications. Opposé à l'équipe de Sonacos, Diambars s'est imposé (1-0). Dans le bouillant derby de Rufisque, Teungueth FC a pris le dessus sur Ajel (1-0). Une autre équipe de ligue 1 qui a dominé une autre de ligue 2, c’est Dakar Sacré Cœur. Les académiciens de Dakar ont dominé Thiès FC (3-0). En équipes de ligue 2, Demba Diop FC a éliminé Amitié FC (2-1) et Walidaan a pris le meilleur sur Keur Madior (3-2). Ce dimanche, 7 matchs sont programmés à savoir Us Gorée/ Ouakam. Les matchs AS Pikine / DUC et Linguère / Jamono Fatick valent le déplacement.



Coupe de la Ligue 1er tour



Résultats et programme



Diambars / Sonacos 1-0



Dakar Sacré Cœur / Thiès FC 3-0



Demba Diop FC/ Amitié FC 2-0



AJEL / Teungueth FC 0-1



Keur Madior / Walydaan 2-3



Demarche 26 farrier 2023



Stade Mawade Wade



16 h 30: Linguére / Jamono Fatick



Stade Iba Mar Diop



16 h 00: US Gorée/ Ouakam



Stade Fodé Wade



16 h 00: Mbour PC/ CNEPS Excellence



Stade Alassane Djigo



16 h 00 : HLM de Dakar / Ndiambour



Stade Caroline Faye



16 h 30 : Stade de Mbour / Oslo F.A



Stade Ibrahima Boye



16 h 30 : Port / AS Douane



Stade Alassane Djigo



18 h 00 : AS Pikine / DUC